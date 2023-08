Ojciec z synem wybrali się w rejs w Pieczyskach. Silny wiatr przewrócił żaglówkę [zdjęcia]

2023-08-07, 12:46 Redakcja

Dwaj żeglarze dryfowali na przewróconej łodzi/fot. materiały policji

Bydgoscy „wodniacy”, wspólnie z ratownikami WOPR, przeprowadzili akcję ratunkową na rozlewisku w Pieczyskach (powiat bydgoski). Pomogli dwóm żeglarzom, którzy dryfowali na przewróconej łodzi.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w ubiegły czwartek. - Ojciec z synem wybrali się na rejs żaglówką w Pieczyskach. W tym dniu panowały zmienne warunki atmosferyczne, wiał silny wiatr, jednak nic nie wskazywało na to, aby doświadczony sternik miał mieć problem podczas wyprawy – relacjonuje mł. asp. Krzysztof Bratz z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. - W trakcie rejsu, w pewnym momencie 45-letni mężczyzna wraz z 19-latkiem poczuli nagłe i silne uderzenie wiatru, w wyniku którego ich żaglówka wywróciła się.



Na pomoc przybył policyjny patrol wodny wraz z ratownikami WOPR. Pomimo wiatru, utrudniającego przeprowadzenie działań, pomogli postawić łódź, wypompować z niej wodę, następnie odholować ją na brzeg do mariny. W wyniku wywrócenia się żaglówki nikt nie ucierpiał.



- Jest to kolejna udana akcja ratownicza bydgoskich „wodniaków”, którzy na co dzień pełnią służbę w rejonie terenów leśnych i wodnych. Pamiętajmy o zachowaniu szczególnej ostrożności podczas wypoczynku nad wodą – przypomina policjant.