Аварія нафтопроводу "Дружба", лазерні вимірювачі та фото з Коперником

2023-08-07, 12:10 Redakcja

У суботу в селі Собічеви прорвало підземний трубопровід, що перекачує сиру нафту до Німеччини/fot. PERN SA

Служби взяли під контроль аварію нафтопроводу, офіс маршалка купив 10 лазерних вимірювачів для ДАІ, селфі з пам'ятником Коперника.

Серйозна аварія нафтопроводу «Дружба» поблизу Влоцлавка знаходиться під контролем. У суботу в селі Собічеви прорвало підземний трубопровід, що перекачує сиру нафту до Німеччини. Місцеві жителі помітили стовп нафти, який хлинув із землі на висоту кількох десятків метрів. Охоронні шлюзи швидко закрили, а служби почали відкачувати витік. Поліція спочатку виключила спробу незаконного буріння.



10 лазерних вимірювачів швидкості за 430 тис. злотих придбав для ДАІ в області маршалок Куявсько-Поморського воєводства. Пристрої генерують зображення високої роздільної здатності, за допомогою якого можна визначити марку автомобіля, номерний знак і навіть обличчя водія.



Мешканці Торуня та туристи мали унікальну можливість зробити селфі з Коперником на вихідних. З нагоди 550-річчя відомого астронома відвідувачі могли піднятися на будівельні риштування навколо його статуї та сфотографуватися на пам'ять.