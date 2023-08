Pięciolatki szukała rodzina i sąsiedzi, wezwano policję. Dziecko spało w kartonie

Od ucha do ucha do 15:00

Do incydentu doszło w minioną sobotę wieczorem. - Dyżurny golubsko-dobrzyńskiej jednostki policji otrzymał zgłoszenie o zaginięciu dziecka. Przerażeni rodzice informowali, że nie mogą odnaleźć pięcioletniej córki – relacjonuje st. asp. Justyna Skrobiszewska z Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu. - Szukali małej wspólnie z sąsiadami, ale bezskutecznie. Dziewczynka wcześniej bawiła się w ogrodzie. Co chwilę przychodziła i patrzyła na pracującego w garażu tatę. I nagle zniknęła. Przybyłe na miejsce patrole policji od razu przystąpiły do przeczesywania pobliskich pól i stawów. Niestety nigdzie nie było dziecka. - Dzielnicowa z domownikami postanowiła ponownie sprawdzić teren wokół domu i sam dom. Na szczęście, po kilkunastu minutach poszukiwań, odnaleziono pięciolatkę |w garażu, śpiącą w kartonie – informuje policjantka. Dziewczynka nie obudziła się nawet na głośne wołanie jej. Nie było jej widać, bo karton był zamknięty. - Nigdy nie wahajmy się ze zgłoszeniem zaginięcia osoby, a szczególnie dziecka. W takich sytuacjach liczy się każda minuta – apeluje funkcjonariuszka.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.