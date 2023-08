Więcej czasu na wymianę pieca? Radni PiS przygotowali projekt uchwały

2023-08-05, 14:35 Jolanta Fischer/Redakcja

Radni Prawa i Sprawiedliwości przedstawili projekt uchwały dotyczący wymiany pieców/fot: Jolanta Fischer

Wojewódzcy radni klubu Prawa i Sprawiedliwości chcą, żeby mieszkańcy mieli więcej czasu na wymianę pieców. Projekt uchwały w tej sprawie został złożony w czwartek. Chodzi o połączenie celów ekologicznych z możliwościami ekonomicznymi mieszkańców i organizacyjnymi gmin. Radni zaznaczają, że to byłyby dodatkowe dwa lata.

– Do tej pory piece pozaklasowe wymieniło około 20 do 30 procent mieszkańców naszego województwa. Nie tylko nie mają pieniędzy na inwestycje, ale też kalkulują, że przy zamontowaniu pieca gazowego, nie będzie ich stać na płacenie bieżących rachunków. Bardzo wielu mieszkańców w ogóle nie wie o tym, że musi wymienić piec. Chcielibyśmy, aby uruchomić przez te dwa doliczone lata poważną kampanię promocyjną, która rzeczywiście uświadomi – mówił przewodniczący klubu, Michał Krzemkowski.



Jak dodał Marek Witkowski, radny sejmiku województwa, dwa lata zwłoki miałyby także umożliwić zaoszczędzenie niezbędnych środków finansowych oraz przeprowadzenie rzeczowej dyskusji, dotyczącej problemów w zakresie wymiany pieców.



– Czas się przyjrzeć, co się dzieje w gminach i jaką mamy sytuację. Nie mamy mierników, są ludzie, którzy kupili bardzo dobre piece kilkanaście lat temu i teraz przez to, że nie ma tam tabliczki znamionowej o klasie, muszą wyrzucić ten dobry piec i kupić być może taki sam. Tylko że z tabliczką znamionową, która zawiera oznakowanie klasy. My nie mamy instytucji, która sprawdzałaby te piece. Powinniśmy spojrzeć jako społeczeństwo na pełen całościowy raport, jak wygląda w praktyce ochrona powietrza w naszym województwie i przybrać do tego odpowiednie narzędzia – wyjaśnił Marek Witkowski.



Jeżeli propozycja radnych PiS zostanie przyjęta, mieszkańcy regionu mieliby czas na wymianę pieców do 2026 roku.