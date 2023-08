Mieszkańcy zagłosowali m.in. na karetkę transportową. Budżet obywatelski Włocławka [wyniki]

2023-08-04, 21:26 Marek Ledwosiński/Redakcja

Pod głosowanie poddano 29 najróżniejszych pomysłów, podzielonych na trzy kategorie – zieloną, instytucjonalną oraz ogólnomiejską/fot. Marek Ledwosiński

„Zielone przystanki” czy miasteczko ruchu drogowego – to niektóre projekty, które zwyciężyły w swoich kategoriach. Włocławek ogłosił już wyniki tegorocznego budżetu obywatelskiego.

Prezydent Włocławka wręczył specjalne certyfikaty autorom pomysłów, na które zagłosowało najwięcej mieszkańców.



Pod głosowanie poddano 29 najróżniejszych pomysłów, podzielonych na trzy kategorie – zieloną, instytucjonalną oraz ogólnomiejską. Zrealizowanych zostanie dziesięć, m.in. place zabaw, parking, tereny zielone, ale także zakup specjalistycznej karetki pogotowia, przeznaczonej dla otyłych pacjentów. Ten pomysł zgłosili ratownicy medyczni.



– Ten projekt pozwoli nam transport – w bezpieczny sposób – pacjentów również otyłych, co jest bardzo ważne, bo społeczeństwo obecnie jest niestety coraz bardziej otyłe. My ten problem zauważamy – mówi Przemysław Kożan, kierownik stacji pogotowia ratunkowego we Włocławku. – Dzięki temu równie z ci pacjenci będą mogli być transportowani w bezpieczny sposób. To będzie karetka która będzie do dowozu pacjentów ze szpitala, transportu między szpitalami oraz np. z domu do poradni – tłumaczy.



W kategorii zielonej zwyciężył projekt „Zielone Przystanki” (250 tys. zł). Do realizacji zakwalifikował się również projekt „Park dla Taty” (30 tys. zł). W kategorii instytucjonalnej zwyciężył projekt „Miasteczko Ruchu Drogowego oraz Gry Podwórkowe” (1 mln zł).



W kategorii ogólnomiejskiej zwyciężył projekt „Parking przy Mini Osiedlu Dziewińska” (1,5 mln złotych). Do realizacji w tej kategorii zakwalifikowano również projekty: Senioralia 2024 – Obchody Święta Seniora (70 tys. zł); „Piękne spojrzenie na panoramę Włocławka” – infrastruktura na punkcie widokowym na Zawiślu (180 tys. zł); karetka transportowa z wyposażeniem (600 tys. zł):, przebudowa alejek w Parku im. Władysława Łokietka (1,5 mln złotych); osiedlowe kino plenerowe (100 tys. zł); „Łączy nas muzyka – koncert włocławskiej młodzieży” (30 tys. zł).



Zgodnie z regulaminem włocławskiego budżetu obywatelskiego zwycięskie pomysły mogą być realizowane dopiero od stycznia przyszłego roku.