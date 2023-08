Prekampania za pieniądze Miasta? Tak o banerach w Inowrocławiu mówią radni PiS

2023-08-04, 20:22 Marcin Glapiak/Redakcja

Zdaniem ratusza to właśnie przez brak dotacji ze strony rządu Miasto nie wyremontowało basenu odkrytego i ograniczyło kursy miejskich autobusów/fot. Marcin Glapiak

W Inowrocławiu pojawiły się banery mówiące o stratach, jakie Miasto miało ponieść na skutek decyzji rządu. Radni opozycji uważają, że to część kampanii wyborczej prezydenta tego miasta.

Banery i plakaty mówiące, że Miasto Inowrocław w ciągu 3 lat przez politykę rządu miało stracić aż 58 milionów złotych, można zobaczyć na niektórych wiatach przystankowych, płotach telebimach czy Teatrze Miejskim.



– Akcja to część kampanii informacyjnej, która ma na celu wyjaśnienie i dotarcie do szerszego grona odbiorców z informacją, jak wygląda sytuacja finansowa miasta – mówi Karolina Sobieraj, kierownik Referatu Kultury i Promocji Urzędu Miasta Inowrocławia. Zdaniem ratusza to właśnie przez brak dotacji ze strony rządu Miasto nie wyremontowało basenu odkrytego i ograniczyło kursy miejskich autobusów.



Radny Prawa i Sprawiedliwości Marcin Wrońska uważa, że banerowa akcja to część kampanii wyborczej prezydenta Inowrocławia. – Od pewnego czasu w mediach pojawiają się informacje, że Ryszard Brejza, prezydent Inowrocławia, ma w najbliższych wyborach porzucić miasto na rzecz kandydowania do Senatu i ta kampania banerowa realizowana w tej chwili w mieście, to nic innego, jak je prekampania wyborcza.



Urząd Miasta jednak zaprzecza. – Nie jest to absolutnie kampania prezydenta miasta Inowrocławia. To tylko kampania informacyjna, chcemy poinformować mieszkańców, jak faktycznie sytuacja w mieście wygląda – mówi Karolina Sobieraj.



Miasto na banery wydało 2 tys. złotych.



Więcej w relacji Marcina Glapiaka.