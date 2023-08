Tłumy na otwarciu Hali Targowej w Bydgoszczy! Restauracje i bary zapraszają [wideo, zdjęcia]

2023-08-04, 19:02 Elżbieta Rupniewska/Janusz Wiertel/Redakcja

Przez cały weekend na gości Hali Targowej – oprócz gastronomii – czeka strefa gier. Będą też animacje dla najmłodszych i muzyka na żywo/fot. jw

Hala Targowa przy Podwalu 7 w Bydgoszczy została oficjalnie otwarta. Przecięcia wstęgi dokonano w obecności sporej grupy – zwłaszcza starszych – mieszkańców, którzy kiedyś przychodzili tu na zakupy, a dziś przyszli z sentymentu i ciekawości, co odnowiona Hala ma im do zaoferowania.

Przez wiele lat ponad stuletni obiekt w sercu Bydgoszczy niszczał, ale Miastu udało się go odrestaurować. – Pamiętam, jak sprzedawano tu ryby, na dole był dział mięsny. Nie było lodówek, zawsze współczułam paniom, które tu sprzedawały – wspomina jedna z bydgoszczanek. – Były stoiska z ciuchami – dodaje.



– Tu przychodziliśmy spełniać życzenia naszych dzieci – uśmiecha się jeden z seniorów. – Czekoladki, banany... – wspomina. – Specjalnie zaplanowaliśmy sobie urlop na ten termin, żeby zobaczyć, co tutaj jest po tylu latach – opowiada jedna z przybyłych, także pamiętająca halę z czasów PRL–u. Na otwarcie przyjechała specjalnie… z Niemiec.



Restauratorzy liczą na ciepłe przyjęcie

Na razie w Hali króluje gastronomia z różnych stron świata, ale, jak zapowiada operator obiektu, niebawem oferta zostanie wzbogacona o różnego rodzaju wydarzenia, mające przyciągnąć nie tylko mieszkańców, ale też turystów.



– Spodziewamy się tłumów cały czas, każdego dnia, bo jednak to jest wersja 2.0 tej Hali. Wszyscy długo na to czekali, wiemy, że trochę się to przeciągnęło – mówi właściciel jednego z lokali gastronomicznych. – Czekaliśmy na ten moment osiem miesięcy. Mamy nadzieję, że ten koncept food hallu przyjmie się ciepło w Bydgoszczy i że ludzie będą chętnie nas odwiedzać – dodaje inna restauratorka. – Myślę, że to jest kolejne miejsce na mapie Bydgoszczy, który tę wartość turystyczną naszego miasta troszeczkę podnosi, podbija – obok Starego Rynku, obok Wyspy Młyńskiej – podkreśla kolejny restaurator.



Przez cały weekend (4–6 sierpnia) na gości Hali Targowej – oprócz gastronomii – czeka strefa gier. Będą też animacje dla najmłodszych i muzyka na żywo.



Wkrótce strefa eventowo-rozrywkowa

Hala będzie otwarta przez siedem dni w tygodniu od 12.00 do 23.00 (w weekendy dłużej). Na poziomie +1 obok stolików znajdzie się też strefa gier. Na poziomie -1 w przyszłości powstać ma strefa eventowo-rozrywkowa. Obecnie trwają rozmowy z potencjalnymi najemcami.



Znajdująca się w Salonie Bydgoszczy hala powstała w latach 1904–06. Funkcjonowało w niej 96 stoisk. W 1924 obiektem zaczęła zarządzać Rzeźnia Miejska. W 2010 roku poprzedni dzierżawca zlecił remont elewacji. Miasto przejęło obiekt w 2016 roku. Trzy lata później rozstrzygnęliśmy przetarg na prace konserwatorskie o wartości 2,3 mln zł. Prace objęły m.in. renowację elewacji, remont dachu, oczyszczenie i zabezpieczenie murów oraz wymianę świetlików na dachu. W 2021 r. operatorem hali w drodze konkursu została spółka Hala Targowa.



Relacja Elżbiety Rupniewskiej („Popołudnie z nami)”