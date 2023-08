Powiatowe Centrum Zdrowia we Włocławku już w nowo wybudowanej siedzibie!

Szewska 10 to nowy adres biura Stowarzyszenia Polska 2050 w Toruniu. Ma to być miejsce spotkań mieszkańców z wolontariuszami, rozwiązywania problemów i podejmowania… Czytaj dalej »

Dyrektor nowo otwartej placówki, Sławomir Paździerski, podkreśla, że Centrum oferuje w jednym miejscu pomoc lekarzy wielu specjalizacji. – Mamy specjalizację neurologiczną, chirurgiczną, onkologiczną, laryngologiczną, poradnię ginekologiczno-położniczą, poradnię zdrowia psychicznego, mamy też stomatologię zachowawczą i stomatologię chirurgiczną – wylicza. W Powiatowym Centrum Zdrowia we Włocławku będzie też odbywać się rehabilitacja dzieci i dorosłych. Poradnia jest wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt i oferuje zabiegi rehabilitacyjne na miejscu. Włocławski starosta, Roman Gołębiewski, podkreśla, że Powiat wyłożył zaledwie jedną trzecią tej kwoty. – 30 milionów złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa, ponad sześć milionów z Rządowego Funduszu Lokalnych, blisko pięć milionów pozyskaliśmy także ze sprzedaży nieruchomości, które pozostały po poprzednich siedzibach na ul. Radosnej i Łady – wylicza. Środki własne Powiatu stanowiły ok. 30 proc. inwestycji. – Wybudowaliśmy piękny budynek ambulatoryjnej, rehabilitacyjnej, zabiegowej służby zdrowia, który będzie służył mieszkańcom całego regionu. W roku realizujemy ponad 400 tys. wizyt – to pokazuje, jak ten obiekt jest potrzebny naszemu społeczeństwu – wskazuje starosta.

