Po tej nawierzchni biega się jak po murawie! Gmina Jeżewo doczekała się orlików

2023-08-04, 17:18 Marcin Doliński/Redakcja

Oba boiska mają czterotorową bieżnię tartanową, do tego jest miniskatepark, a także miniboisko wielkofunkcyjne/fot. Marcin Doliński

Wielofunkcyjne boiska z bieżnią lekkoatletyczną i oświetleniem powstały przy szkołach podstawowych w Laskowicach i Jeżewie. To pierwsze tak zwane orliki w tej gminie. Obiekty kosztowały 5,5 mln złotych.

– Bardzo się cieszymy, bo byliśmy ostatnią gminą w kujawsko-pomorskim, która takich boisk nie posiadała – mówi wójt gminy Jeżewo Maciej Rakowicz. – A na tę chwilę powiedzieć, że mamy chyba jedne z najnowocześniejszych boisk w województwie, gdyż boisko do piłki nożnej, czyli orlikowe, o wymiarach 30x60, posiada trawę zasypaną naturalnym korkiem. Powoduje to uczucie grania jak na prawdziwej murawie, a dodatkowo, grając latem, nie czuje się ciepła na podeszwach. Takie boiska są dopuszczane przez FIFA do certyfikowanych rozgrywek piłki nożnej – chwali.



Piłka nożna to niejedyny sport, jakie będzie można uprawiać na nowych obiektach. – Każde boisko jest wyposażone w czterotorową bieżnię tartanową, do tego jest miniskatepark, a także miniboisko wielkofunkcyjne, służące do koszykówki, tenisa ziemnego oraz siatkówki – wylicza wójt Rakowicz.



Dwa kompleksy sportowe kosztowały 5,5 mln złotych. Na inwestycję gmina pozyskała 3,2 mln zł rządowego dofinansowania.