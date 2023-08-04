Вільні місця в дитсадках, битва під Короново, паломництво та фудхолл

2023-08-04, 12:33 Redakcja

Сьогодні в Бидгощі відкриють торгову залу – місце, де можна спробувати кухню з усього світу/Фото bydgoszcz.pl

Паломництво на Ясну Гору, дитсадки запрошують дітей, фудхолл та

реконструкція битви під Короново.

У Торуні, у муніципальних дитсадках і дошкільних відділеннях ще є вільні місця для дошкільнят, майже 90.



Сотні вірян сьогодні вирушать з Торуня на Ясну Гору. Паломники вирушили маршрутом довжиною понад 300 км, щоб 12 серпня дістатися до Ченстохови.



24 асоціації та неасоційовані шукачі з усієї Польщі – загалом близько 400 осіб – подали заявки на участь у другому зльоті шукачів Битви під Короново. Захід відбудеться 18 та 19 серпня на полях поблизу села Вільче. Саме там 10 жовтня 1410 року відбулася переможна для поляків битва з тевтонським орденом. Завдання учасників полягатиме в тому, щоб знайти пам’ятні речі, які підтвердять розповідь тодішнього літописця Яна Длугоша. Зліт шукачів супроводжуватиметься сімейним заходом «ЕКОпікнік», де будуть ігри, вистави та конкурси.



Сьогодні в Бидгощі відкриють торгову залу – місце, де можна спробувати кухню з усього світу. Перший «фудхолл» у Бидгощі працюватиме щоденно з 12:00, у будні до 23:00, а у вихідні – до півночі. Там подаватимуть мексиканську, азіатську, грецьку та італійську кухні. На антресолі буде ігрова зона. Кілька десятиліть тому в історичній залі за вул Magdzińskiego були магазини одягу. Після цього торгівля в цьому місці припинилася. У 2016 році місто викупило історичну будівлю у Бидгоського бакалійного кооперативу. Будівля була відремонтована.