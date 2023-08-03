Влоцлавек допоможе Ізмаїлу, Sercownia для бездомних та чемпіонат у Торуні

2023-08-03, 13:01  Paweł Podkopaiev/Redakcja
До кінця тижня влада Влоцлавка має отримати інформацію про те, яку підтримку вони можуть надати місту-партнер/фото: Alena Solomonova, PAP

До кінця тижня влада Влоцлавка має отримати інформацію про те, яку підтримку вони можуть надати місту-партнер/фото: Alena Solomonova, PAP

Мер Влоцлавка готовий допомогти місту-партнеру, притулок для бездомних у Торуні, а також чемпіонат світу з планерного пілотажу.

Мер Влоцлавка озвучив свою готовність допомогти українському місту Ізмаїл. Два дні тому росіяни бомбили це місто. Повідомлялося про знищення запасів силосу та портових складів. Міністр інфраструктури України повідомив, що знищено майже 40 тис. тонн зерна. За даними агентства Reuters, порт Ізмаїль не приймає суден, що значно перешкоджає експорту українського зерна. До кінця тижня влада Влоцлавка має отримати інформацію про те, яку підтримку вони можуть надати місту-партнеру.

«Sercownia» – так називається нове місце в Торуні, де бездомні можуть скористатися пральнею, лазнею або медичною допомогою. Там можна помитися, а ще почитати книгу та подивитися фільм. Приміщення за вулицею Легіонів 238 надало місто. Прийти можна з понеділка по п’ятницю з 17:00 до 19:00.

У Торуні змагаються найкращі планеристи світу. У Поморському аероклубі триває Чемпіонат світу FAI з планерного пілотажу. У чемпіонаті беруть участь близько 50 пілотів з 10 країн. Конкуренти мають конкретні фігури для виконання. Конкурсні польоти триватимуть до п'ятниці. У суботу – з 13:00 до 15:00 – заплановані авіашоу, а о 16:00 відбудеться церемонія закриття чемпіонату.

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