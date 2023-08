Włocławek zapowiada pomoc dla Izmaiłu. Partnerskie miasto po ostrzale dronów

2023-08-03, 11:41 Marek Ledwosiński/Redakcja

W rosyjskim ostrzale portu Izmaił zniszczono niemal 40 tys. ton zboża/fot. Alena Solomonova, PAP

Zniszczenie portu obsługującego statki pływające po Morzu Czarnym – to skutek ataku rosyjskich dronów na ukraińskie miasto Izmaił. Włocławek, który jest miastem partnerskim Izmaiłu, obiecuje pomoc, ale nie wiadomo jeszcze – w jakiej formie.

Do ostrzału doszło w nocy z wtorku na środę (1/2 sierpnia). Prezydent Włocławka, Marek Wojtkowski, zadzwonił do ratusza w Izmaile i obiecał pomoc. – Nikt nie zginął i nikt nie został ranny. Rosjanie skoncentrowali atak na silosach zbożowych znajdujących się w porcie w Izmaile – mówi. – Otrzymamy informację, co jest najbardziej potrzebne. Przede wszystkim zniszczona została infrastruktura portowa; będziemy jeszcze rozmawiać do końca tygodnia i wtedy będę mógł odpowiedzieć, w jaki sposób możemy pomóc. Być może to będzie pomoc natury technicznej, być może jakaś forma pomocy finansowej, może zorganizujemy kolejna zbiórkę – wskazuje.



Agencja Reutera podała w środę popołudniu, że po nocnym ataku dronów port w Izmaile nie obsługuje statków. To poważne utrudnienie w eksporcie ukraińskiego zboża. Droga Dunajem, i dalej przez Rumunię, postrzegana była jako druga część alternatywy w obliczu rosyjskiej blokady transportu zboża przez Morze Czarne.