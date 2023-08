Osoby bezdomne mogą się tu umyć, odpocząć czy obejrzeć film. Sercownia zaprasza

2023-08-03, 08:47 Michał Zaręba/Redakcja

– To ma być miejsce, w którym osoby w kryzysie bezdomności będą czuły się bezpiecznie, będą mogły odpocząć, skorzystać z komputera, wykąpać się, ogolić, przebrać. Jest strefa kultury, więc będzie można obejrzeć film, poczytać książkę – mówi Michał Piszczek/fot. Michał Zaręba

– To nowe miejsce na mapie Torunia, w którym osoby bezdomne mogą skorzystać z pralni, łaźni czy pomocy medycznej – mówi Michał Piszczek, społecznik ze Stowarzyszenia Serce Torunia. Przy ul. Legionów 238 zaczęła funkcjonować Sercownia.

– Wyszliśmy z założenia, że jest taka potrzeba, bo są różne ośrodki – schronisko dla bezdomnych mężczyzn, noclegownia, MONAR – ale nie ma miejsca, które byłoby tak przytulne – dodaje społecznik. – Od początku wychodziliśmy z założenia, że to ma być miejsce, w którym osoby w kryzysie bezdomności będą czuły się bezpiecznie, będą mogły odpocząć, skorzystać z komputera, wykąpać się, ogolić, przebrać. Jest strefa kultury, więc będzie można obejrzeć film, poczytać książkę. Będzie warsztat aktywizacyjny – w ten sposób chcemy przywracać im godność, przywracać ich do społeczeństwa – podkreśla.



Osoby bezdomne doceniają działania Stowarzyszenia. – Dla mnie to jest bardzo ważne, bo jestem osobą bezdomną. Bardzo dużo mi pomagają – mówi jedna z kobiet. – Wsparcie dla każdego, kto potrzebuje pomocy, naprawdę go udzielają – dodaje bezdomny mężczyzna.



– Osoby w kryzysie bezdomności potrzebują świadomości, że to jest tylko pewien etap i można z tego wyjść – podkreśla Agnieszka Banach, wolontariusz, członek „Serca Torunia”. – Otwierają się przed nami, opowiadają nam swoje historie, są traktowani jak każdy inny człowiek. To osoby takie same, jak my.



Lokal przy ulicy Legionów 238 udostępniło miasto. Do Sercowni można przychodzić od poniedziałek do piątku między 17.00 a 19.00.