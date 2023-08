Rywalizacja na niebie. W Rypinie trwają Balonowe Mistrzostwa Polski [wideo]

2023-08-03, 08:16 Redakcja/Janusz Wiertel

39. Balonowe Mistrzostwa Polski w Rypinie/jw

Jeszcze do 6 sierpnia Rypin jest gospodarzem największej imprezy balonowej w kraju. W 39. Balonowych Mistrzostwach Polski Rypin Cup uczestniczy ponad 30 załóg z całego kraju.

Impreza rozpoczęła się 1 sierpnia oficjalną prezentacją załóg balonowych i przejazdem z palnikami ulicami miasta.



Podczas tegorocznych Balonowych Mistrzostw Polski w Rypinie po raz pierwszy odbędzie się pokaz legendarnej Grupy Akrobacyjnej Żelazny ORLEN, która co roku bierze udział w najważniejszych imprezach lotniczych w Polsce i na świecie. Zespół ma na swoim koncie pokazy m.in. w Niemczech, Szwecji, Czechach czy na Słowacji, a nawet w Korei Południowej. Pokaz nad Rypinem zaplanowano na 4 sierpnia.



Tegorocznym Balonowym Mistrzostwom Polski towarzyszy Festiwal Smaków Food Trucków, czyli mobilne restauracje kuszące wieloma potrawami i różnymi smakami.



PROGRAM POZOSTAŁYCH DNI MISTRZOSTW

3 sierpnia - 5:00 i 19:00 - loty do konkurencji.

4 sierpnia - 5:00 i 19:00 - loty do konkurencji, 18:45 - występ Grupy Akrobatycznej Żelazny Orlen (MOSiR), 21:00 - nocny pokaz (MOSiR)

5 sierpnia - 5:00 i 19:00 loty do konkurencji, nocny pokaz (termin rezerwowy)

6 sierpnia – 5:00 lot do konkurencji