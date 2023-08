Mieszkańcy Tucholi doczekają się obwodnicy. Podpisano umowę na projekt, prace mają ruszyć za dwa lata

2023-08-02, 13:37 Monika Kaczyńska/Redakcja

W Urzędzie Marszałkowskim doszło do podpisania umowy na zaprojektowanie obwodnicy Tucholi. Prace w terenie mają rozpocząć się wiosną 2025 roku/fot: Monika Kaczyńska

Budowa obwodnicy Tucholi coraz bliżej. W Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu podpisano umowę na jej zaprojektowanie. Dziesięciokilometrowa trasa będzie omijać miasto od strony południowo-zachodniej i wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum, osiedla Rudzki Most oraz wsi Bladowo.

Dokumentację przygotuje francuska firma Safege. Ma na to 18 miesięcy. – Przede wszystkim obawiamy się wydarzeń, które nie zależą od nas. W przypadku koncepcji, którą będziemy robić na początku, musimy wybrać stosowny wariant. Musimy uzyskać akceptację społeczną, stąd te konsultacje. To są rzeczy najbardziej wrażliwe, jeszcze dodatkowo to są kwestie decyzji administracyjnych, różnego rodzaju, które będziemy musieli uzyskiwać – powiedział Mariusz Szmyd z oddziału firmy w Polsce.



– Niezmiernie się cieszę, że mogę uczestniczyć w takim spotkaniu i że w końcu realnie dojdzie do tego, że mieszkańcy gminy Tuchola doczekają się obwodnicy. Zwiększy się bezpieczeństwo osób korzystających naszym terenie – dodała Iwona Opoczyńska, zastępca burmistrza Tucholi.



– Przypomnę tylko, że o budowie obwodnicy dyskusja zaczęła się w 2014 roku, kiedy to samorząd województwa kujawsko-pomorskiego zlecił wykonanie STEŚ-iu (studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego – przyp.) dla obwodnicy. Kiedy wydawało się, że sprawy idą w dobrym kierunku, bo po długich negocjacjach i konsultacjach udało się doprowadzić do sytuacji, że RDOŚ wydał decyzję środowiskową, to był 2018 rok. Wydawało się, że już wszystko jest dobrze i naraz (pojawiło się – przyp.) odwołanie jednego z mieszkańców Tucholi i zaczął się cały długi skomplikowany proces dochodzenia do ostatecznej decyzji. To odwołanie sprawiło, że trafiło ono do dyrektora Generalnej Dyrekcji w Warszawie, oczywiście dalej proces, powiedziałbym informacyjny z różnych stron. Ta procedura trwała praktycznie trzy lata – wyjaśniał Zbigniew Sosnowski, wicemarszałek województwa.



Wbicie pierwszej łopaty pod budowę obwodnicy to prawdopodobnie wiosna 2025 roku. Szacowany koszt budowy to 126 milionów złotych