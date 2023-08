Rządowa subwencja dla samorządów. Kujawy i Pomorze otrzymają blisko 680 milionów

2023-08-02, 11:48 Marcin Doliński/Redakcja

Samorządy z regionu otrzymają łącznie 680 milionów złotych. Z czego prawie 45 milionów zasili kasę Grudziądza/fot: grudziadz.pl

Samorządy otrzymają w tym roku zastrzyk gotówki od rządu. W ramach rządowej subwencji pieniądze otrzymają 163 gminy, miasta i powiaty z naszego regionu, na łączną kwotę prawie 680 milionów złotych.

– Do Grudziądza trafi prawie 45 milionów złotych, podobna kwota trafi do Torunia. Z kolei do Włocławka trafi 40 milionów złotych i odpowiednio każda gmina i powiat otrzyma także środki po to, żeby wesprzeć samorządy w tej bieżącej działalności. (Samorządy – przyp.) mogą przeznaczyć te środki na inwestycje potrzebne mieszkańcom – powiedziała Anna Gembicka, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi.



Samorządy mają pełną dowolność tego, na co zostaną wydane środki. – Mogą je przeznaczyć na przykład na modernizację dróg, na inwestycje, oświatę, w kwestie związane ze zdrowiem, czy z infrastrukturą społeczną. Oczywiście mogą także to przeznaczyć na działalność bieżącą.



Największym beneficjentem podziału tych środków jest Bydgoszcz, która otrzyma prawie 82 miliony złotych. W skali kraju pomoc dla samorządów wyniesie blisko 14 miliardów złotych.