Schowali ponad 150 gram narkotyków w samochodzie. Zatrzymano dwóch mężczyzn

2023-08-02, 11:11 Redakcja

Mężczyznom za m.in. posiadanie narkotyków grozi do 10 lat więzienia/fot: KPP w Nakle

Zarzuty za posiadanie środków odurzających i ich udzielania usłyszało dwóch mieszkańców szubińskiej gminy po tym, jak mundurowi z miejscowego komisariatu namierzyli ich z narkotykami. Teraz mężczyźni najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie.

Szubińscy kryminalni ustalili, że dwóch mieszkańców gminy może posiadać przy sobie narkotyki. Zweryfikowali swoje ustalenia i w jednej z miejscowości na terenie gminy Szubin zatrzymali do kontroli drogowej audi, w którym znajdowali się mężczyźni.



Siedzący za kierownicą auta 22-latek oraz 26-letni pasażer byli bardzo mocno zdenerwowani. Podejrzewając, że mężczyźni mogą posiadać zabronione substancje, mundurowi dokładnie sprawdzili ich odzież oraz wnętrze pojazdu. Okazało się, że mężczyźni posiadali przy sobie woreczki z białym proszkiem oraz torebki z suszem. Przeprowadzone badania potwierdziły, że łącznie to 144 g marihuany oraz 24 g amfetaminy i metamfetaminy.



Zabronione środki zostały zabezpieczone, a ich właściciele zatrzymani. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił przedstawić 26-latkowi zarzut dotyczący posiadania znacznej ilości narkotyków oraz ich udzielania. 22-latek usłyszał natomiast zarzut posiadania narkotyków oraz wprowadzania ich do obrotu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami mężczyznom grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.