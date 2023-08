„Pokazaliśmy, że potrafimy walczyć o swoje”. Obchody Powstania Warszawskiego we Włocławku

2023-08-01, 21:52 Marek Ledwosiński/Redakcja

Obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego odbyły się również we Włocławku. Wzięli w nich udział również Powstańcy/fot: Marek Ledwosiński

We Włocławku uroczystości 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego odbyły się przy pomniku Armii Krajowej. Udział w nich wzięły poczty sztandarowe organizacji społecznych, młodzież i władze ratusza z prezydentem na czele.

Marek Wojtkowski zwrócił się przy pomniku bezpośrednio do obecnej Krystyny Majczyńskiej, jednej z 528 żyjących uczestników Powstania.



– W tym dniu pamiętajmy o tych, którym winniśmy pamięć i hołd tym, którzy zginęli. Jednak też tym, którzy jeszcze są wśród nas obecni. Pani Krystyno, pamiętamy o Powstańcach Warszawskich. Dziękujemy, składamy hołd za to, co zrobiliście dla nas wszystkich. Pani Krystyno, na pani ręce bardzo pani dziękujemy.



Krystyna Majczyńska była wtedy nastolatką, w Powstaniu służyła jako sanitariuszka. – Smutne wspomnienia, ponieważ przegraliśmy to Powstanie, a myśleliśmy, że wygramy i bardzo dużo cierpienia i dużo nas zginęło. Jednak tym samym pokazaliśmy, że potrafimy walczyć o swoje.