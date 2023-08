Bydgoszcz pamięta o Powstaniu Warszawskim. Uroczystości z udziałem władz miasta i mieszkańców [zdjęcia]

2023-08-01, 18:55 Jolanta Fischer/Redakcja

W bydgoskich obchodach rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego wzięły udział władze miasta, służby mundurowe i mieszkańcy/fot: Jolanta Fischer

Była minuta ciszy, kwiaty i przemówienia. W Bydgoszczy uczczono pamięć Powstańców Warszawskich. Na uroczystości zjawili się lokalni politycy, przedstawiciele władz miasta i regionu, radni, służby mundurowe, kombatanci, a także sami mieszkańcy.

– Determinacja i wierność ideałom to cechy, które nadal nam są potrzebne. Ich walka była batalią również o naszą tożsamość. Świadectwo pozostawione przez bohaterów Powstania Warszawskiego powinno nas zainspirować do działania, nie tylko do budzenia emocji, ale także do podejmowania konkretnych kroków na rzecz pokoju, wolności i sprawiedliwości, które sprawią, że Polska będzie jeszcze lepszym miejscem do życia dla nas i dla przyszłych pokoleń. Cześć i chwała bohaterom – podkreślił Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy.



Wicemarszałek województwa, Zbigniew Ostrowski zwrócił uwagę, że powstańcy budowali także wolność na Pomorzu i Kujawach.



– Wojenne losy porozrzucały Powstańców po całym świecie, część z nich miała swój dom na Kujawach i Pomorzu, także tu w Bydgoszczy. To właśnie tacy, jak oni, podjęli swoją odpowiedzialną służbę idei niepodległego państwa. Wspierali solidarność opozycyjną, działalność podziemną, byli założycielami naszej nieograniczonej wolności, która wybuchła 34 lata temu. Chylę dzisiaj przed nimi wszystkimi czoła i dziękuję – dodał Zbigniew Ostrowski.



Uroczystość odbyła się pod pomnikiem Powstania Warszawskiego, u zbiegu ulic Czerkaskiej i Gdańskiej.