Niższe składki społeczne dla przedsiębiorców z „małym ZUSem plus”. Ustawa weszła w życie

– Dzięki nowelizacji przepisów przedsiębiorcy, którzy przynajmniej w jednym miesiącu 2023 roku byli na małym ZUS-ie plus, będą mogli kontynuować korzystanie z ulgi przez dodatkowe 12 miesięcy, o ile nadal spełniają pozostałe warunki ustawowe. Jednym z nich jest, aby przychód przedsiębiorcy w poprzednim roku nie przekroczył 120 tysięcy złotych, stosujący ulgę przedsiębiorca oblicza składki na ubezpieczenia społeczne od połowy swojego przeciętnego miesięcznego dochodu w poprzednim roku. Podstawa wymiaru składek nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku i wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia – dodała Krystyna Michałek. Jak podaje ZUS, w tym roku podstawa nie może być niższa niż 1047 złotych i nie wyższa niż 4161 zł. Dodatkowo ulga nie obejmuje składki zdrowotnej, którą przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości. Jeśli komuś ulga wyczerpała się np. na początku roku i nadal prowadzi firmę, to ma czas do końca roku, aby wyrejestrować się z ubezpieczeń z aktualnym kodem tytułu ubezpieczenia i zgłosić się z nowym. W grudniu 2022 roku z ulgi w naszym województwie skorzystało prawie 11 tysięcy przedsiębiorców.

