Zbudują zbiorniki na deszczówkę. Duże zainteresowanie programem w regionie

Blisko 300 tysięcy złotych z budżetu województwa trafi w tym roku na budowę lub renowację zbiorników wodnych służących małej retencji. Umowy w tej sprawie wręczył beneficjentom wicemarszałek Zbigniew Sosnowski. - Zasoby wodne w Polsce należą do najniższych w Europie. Naszym wsparciem wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom rolnikom, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed suszą - mówił. - Z roku na rok zainteresowanie programem jest coraz większe - podkreślił. Wsparcie w wysokości od 7,6 do 37,5 tys. złotych otrzymało trzynaścioro beneficjentów z powiatów aleksandrowskiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, lipnowskiego, rypińskiego i włocławskiego. - Środki przeznaczone na dofinansowanie tych inwestycji pochodzą z należności i opłat rocznych z tytułu wyłączeń gruntów rolnych i leśnych z produkcji. O wsparcie finansowe mogą wnioskować jednostki samorządu terytorialnego oraz rolnicy z naszego regionu, a ich podziału dokonuje zarząd województwa – tłumaczy Urząd Marszałkowski. Zbiorniki retencyjne powstają też m.in. w Bydgoszczy - na osiedlach Kapuściska i Błonie. W raporcie Water City Index 2020 analizującym miasta pod kątem zagospodarowania wód opadowych Bydgoszcz zajęła drugie miejsce. Spośród 218 ocenianych miast została wskazana jako pierwsze w kraju miasto wdrażające innowacyjny projekt zagospodarowania wód opadowych i roztopowych oraz konsekwentnie zwiększające retencję na swoim terenie.

