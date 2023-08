AgroUnia w Toruniu: Pośrednicy zarabiają najwięcej, a producent i konsument traci

2023-08-01, 13:53 Michał Zaręba/Redakcja

Konferencja działaczy AgroUnii w Toruniu/fot. Michał Zaręba

Działacze AgroUnii przedstawili w Toruniu swoje rozwiązania na obniżenie cen żywności w sklepach. To między innymi skrócenie łańcucha dostaw oraz regulowanie wysokości marży.

- Jako producent mleka dostaję w tej chwili za litr 1,70 zł. Są też mniejsi gospodarze, którzy mają po 1,20 zł – mówiła Monika Milarska. - W sklepie cena jest 4 zł za litr mleka, także koszty są duże. Pośrednicy zarabiają najwięcej, a konsument i producent najgorzej, ze względu na to, że ceny są nieadekwatne do kosztów, ponoszonych przy produkcji mleka – tłumaczyła. - Jest za dużo pośredników i każdy musi zarobić.



- Mamy w Polsce coś takiego, jak Instytut Ekonomiki Produkcji Rolnej. To on powinien określić, jaki jest w tej chwili koszt produkcji litra mleka – dodaje Kamil Kalita. - Wtedy uzależniamy, ile procent z tego może mieć rolnik i uzależniamy rynek od tej defragmentacji marży sklepu sieci handlowych.



Po zakończeniu współpracy z Porozumieniem, AgroUnia przygotowuje wspólne listy z partią Nowa Demokracja TAK Marka Materka - prezydenta Starachowic.