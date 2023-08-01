Святкування річниці Варшавського Повстання у Куявсько-Поморському регіоні
Події на честь вшанування 79-ї річниці Варшавського Повстання проти
німецьких окупантів.
Сьогодні 79-та річниця Варшавського повстання проти німецьких окупаційних військ, організованого Армією Крайовою та Польською підпільною державою. Загинуло 16 тис. бойовиків і близько 200 тис. мирних жителів. Німці на помсту зрівняли Варшаву з землею. На вшанування пам'яті повстання о 17:00 - так звана "Година В" - звучатимуть сирени.
Обходи річниці у Влоцлавку за участю представників міської влади та різних інституцій відбудуться біля пам’ятника Армії Крайовій у парку Локетка. В Іновроцлаві делегації влади, асоціацій та скаутів покладуть квіти до обеліска воїнам Армії Крайової на площі Сибіраків.
У Торуні патріотична церемонія відбудеться перед пам'ятником у парку біля площі Рапацького. У ній візьмуть участь маршал воєводства, мер Торуня, комендант Торунського гарнізону та голови фундацій. Розповсюджуватиметься Gazeta Powstańcza та пам’ятні значки.
У Бидгощі о 15:30 відбудеться меса в гарнізонному костелі. О 17:00 відбудуться міські святкування перед пам’ятником Варшавському повстанню на перехресті вулиць Гданської та Черкаської. О 18:00 у парку Казимира Великого відбудеться реконструкція повстанської сутички. О 19:00 відбудеться концерт Військового оркестру. Глядачі отримають пісенники для спільного виконання повстанських пісень.