Святкування річниці Варшавського Повстання у Куявсько-Поморському регіоні

2023-08-01, 12:05 Redakcja

Концерт Військового оркестру з Бидгоща відбудеться 1 серпня під час заходу з нагоди 79-ї річниці вибуху Варшавського повстання у парку Казимира Великого/фот. Військовий оркестр м. Бидгощ, Facebook

Події на честь вшанування 79-ї річниці Варшавського Повстання проти

німецьких окупантів.

Сьогодні 79-та річниця Варшавського повстання проти німецьких окупаційних військ, організованого Армією Крайовою та Польською підпільною державою. Загинуло 16 тис. бойовиків і близько 200 тис. мирних жителів. Німці на помсту зрівняли Варшаву з землею. На вшанування пам'яті повстання о 17:00 - так звана "Година В" - звучатимуть сирени.



Обходи річниці у Влоцлавку за участю представників міської влади та різних інституцій відбудуться біля пам’ятника Армії Крайовій у парку Локетка. В Іновроцлаві делегації влади, асоціацій та скаутів покладуть квіти до обеліска воїнам Армії Крайової на площі Сибіраків.



У Торуні патріотична церемонія відбудеться перед пам'ятником у парку біля площі Рапацького. У ній візьмуть участь маршал воєводства, мер Торуня, комендант Торунського гарнізону та голови фундацій. Розповсюджуватиметься Gazeta Powstańcza та пам’ятні значки.



У Бидгощі о 15:30 відбудеться меса в гарнізонному костелі. О 17:00 відбудуться міські святкування перед пам’ятником Варшавському повстанню на перехресті вулиць Гданської та Черкаської. О 18:00 у парку Казимира Великого відбудеться реконструкція повстанської сутички. О 19:00 відбудеться концерт Військового оркестру. Глядачі отримають пісенники для спільного виконання повстанських пісень.