„Człowiek jest drogą Kościoła i społeczeństwa”. O nauczaniu Jana Pawła II w Toruniu

2023-07-31, 20:07 Michał Zaręba/Redakcja

Podczas seminarium złoty medal „Zasłużony dla Edukacji" odebrała prof. Alicja Grześkowiak/fot. Michał Zaręba

Przedstawiciele świata nauki i Kościoła dyskutowali w Toruniu o nauczaniu społecznym św. Jana Pawła II. Złoty medal „Zasłużony dla Edukacji" przyznano prof. Alicji Grześkowiak.

- Najważniejsza jest osoba. Trudno byłoby zrozumieć Jana Pawła II, bez odwołania do Karola Wojtyły jako filozofa i do jego dzieła „Osoba i Czyn” - mówi werbista, misjonarz ks. Jacek Gniadek. - Osoba jest w centrum nauki społecznej, nie państwo. Społeczeństwo tworzą wolne osoby i to jest w centrum myśli Jana Pawła II.



- Pierwsza rzecz, na którą chcę zwracać uwagę to wspólnota osób i chodzi tu o ich dobro – dodaje prof. Michał Wyrostkiewicz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. - Jeśli o tym mówimy, oczywiście zwracamy uwagę na człowieka. To człowiek - jak powiedział Jan Paweł II - jest drogą Kościoła, ale także drogą społeczeństwa i dlatego tak ważna jest rodzina. Mamy więc wspólnotę, rodzinę, człowieka, zasady życia społecznego i prawa człowieka - to są kwestie, na które trzeba zwrócić uwagę. I jeszcze jedna ważna rzecz - Jan Paweł II wpisuje katolicką naukę społeczną w nurt teologii moralnej, a więc nadaje temu wymiar teologiczny, wymiar moralny. To nie są kwestie jedynie prawne, zewnętrzne, ale to wszystko rodzi konsekwencje moralne, czyli jeśli jestem dobry w życiu społecznym, to jestem dobrym człowiekiem.



Podczas seminarium złoty medal „Zasłużony dla Edukacji" odebrała prof. Alicja Grześkowiak, marszałek Senatu w latach 1997–2001. - Miałam szczęście, że przez wiele lat dane mi było współpracować na różnych poziomach i krzewić nauczanie św. Jana Pawła II – opowiadała. - Byłam w Papieskiej Akademii Życia i spotykałam się ze świętym Janem Pawłem II. To była piękna idea - spotykają się różne światy i dyskutują. Nie trzeba walczyć ze sobą, tylko trzeba rozmawiać.



Była to ostatnia z trzech debat organizowanych w ramach cyklu Seminariów Toruńskich „Od Mikołaja Kopernika do Jana Pawła II”. Spotkania prowadził prezes Rządowego Centrum Legislacji dr hab. Krzysztof Szczucki.