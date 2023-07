Wyremontują kamienicę w centrum Włocławka. Rządowy program „Mieszkania komunalne”

2023-07-31, 17:32 Marek Ledwosiński/Redakcja

Konferencja prasowa włocławskiej posłanki Prawa i Sprawiedliwości Joanny Borowiak/fot. Marek Ledwosiński

Włocławek dostanie 7,5 mln zł na remont zabytkowej kamienicy na Starówce. Pieniądze pochodzą z rządowego programu wspierania budownictwa komunalnego.

O przekazaniu symbolicznego czeku poinformowała na konferencji prasowej włocławska posłanka Prawa i Sprawiedliwości Joanna Borowiak. - Do Włocławka trafia blisko 7,5 mln zł na 23 lokale w budynku przy ulicy Maślanej 4/6 – mówiła. - Mają to być mieszkania o wysokim standardzie i niskim czynszu, mieszkania na wynajem. W tej transzy przekazujemy 350 milionów złotych, otrzyma jej 71 samorządów. Do województwa kujawsko-pomorskiego w ramach tej transzy trafia ponad 21 milionów złotych z rządowego programu „Mieszkania komunalne”. Przypomnę, że jest to bezzwrotne wsparcie.



Włocławski ratusz jest gotowy do rozpoczęcia inwestycji. Łączny koszt remontu kamienicy to ponad 9 milionów złotych. Państwo wykłada 85 procent potrzebnej kwoty.