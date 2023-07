Uszkodzony rurociąg, ulatnia się gaz. Strażacy: Nie ma zagrożenia wybuchem

2023-07-31, 15:42 Marcin Glapiak/Redakcja

Piętnaście zastępów straży pożarnej usuwa skutki uszkodzenia rurociągu z gazem ziemnym, znajdującego się na terenie gminy Kruszwica, przy Zakładach Tłuszczowych.

Do zdarzenia doszło po godzinie 14.00. - Rurociąg prawdopodobnie został uszkodzony w czasie prowadzonych prac budowlanych – mówi kapitan Jarosław Skotnicki, rzecznik inowrocławskich strażaków.



Na miejsce pojechało piętnaście zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej, patrol policji, przedstawiciele operatora sieci gazowniczej oraz przedstawiciele gminy. - Na tę chwilę nasze działania polegają na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz na rozstawieniu kurtyn celem ograniczenia obłoku wypływającego gazu – tłumaczy kapitan. - W dalszym ciągu następuje wyciek - do czasu zamknięcia gazu na jednej z zasuw ten gaz będzie się jeszcze uwalniał. To zdarzenie jest monitorowane, nie ma w tym momencie zagrożenia wybuchem.



Prace strażaków mogą potrwać jeszcze kilka godzin. W związku z awarią niewykluczone są przerwy w dostawie gazu do okolicznych domów i mieszkań.