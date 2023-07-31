Трагічний випадок на дорозі, зліт скаутів та відкриття парку у Сенпольно

2023-07-31, 12:50  Pavlo Podkopaiev/Redakcja
Трагічний випадок стався під час суботньої грози в Голушицях Свєцького повіту. Дерево впало на автомобіль, що їхав/fot. OSP KSRG Wałdowo

Трагічний випадок стався під час суботньої грози в Голушицях Свєцького повіту. Дерево впало на автомобіль, що їхав/fot. OSP KSRG Wałdowo

Одна людина загинула, троє поранено внаслідок падіння дерева, ZHP проводить зліт у Варшаві, а у Сенпольно відкривають парк.

Трагічний випадок стався під час суботньої грози в Голушицях Свєцького повіту. Дерево впало на автомобіль, що їхав. В автомобілі перебувало четверо людей – одна загинула, троє отримали травми. Дерево впало під дією сильного пориву вітру, який супроводжував шторми. Загалом куявсько-поморські пожежники мусили втручатися 120 разів, в основному прибираючи гілки з доріг і тротуарів.

Понад 100 скаутів ZHP з Куявсько-Поморського краю вирушили на зліт до Варшави. Він проходить під гаслом „Пліч о пліч”. У програмі міська гра та арт-майстерні. "Принагідно ще й урок патріотизму, адже захід пов’язаний із відзначенням 79-ї річниці Варшавського повстання". – розповідає Беата Бардзінська, командир Куявсько-Поморського товариства скаутингу. Зліт триватиме до 2 серпня. 50 куявсько-поморських скаутів також візьмуть участь у Всесвітньому Дні Молоді в Лісабоні.

Скейтпарк буде офіційно відкритий цієї п'ятниці в Сенпольно Краєньському в Парку Дружби. Його побудували за 2 мільйони злотих, 80 відсотків цієї суми склало фінансування ЄС, отримане від Управління маршала. Під час п’ятничного відкриття о 10:00 відбудеться шоу на роликах, самокатах та велосипедах, а також уроки їзди.

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