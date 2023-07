Otwarci na współpracę z ludźmi myślącymi pozytywnie. Nowe biuro w Świeciu

2023-07-30, 20:10 Redakcja

Przedstawiciele Stowarzyszenia Polska 2050 i Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich „Otwarta Przestrzeń" uroczyście otworzyli w Świeciu swoje biuro/fot. Zbyszek Wesołowski, Facebook

Działają na rzecz integracji, sportu, ekologii i inicjatyw charytatywnych, a teraz doczekali się wspólnego lokalu. Przedstawiciele Stowarzyszenia Polska 2050 i Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich „Otwarta Przestrzeń" uroczyście otworzyli w Świeciu swoje biuro.

- To miejsce jest dla nas bardzo ważne. Chcemy rozwijać społeczeństwo naszej małej ojczyzny - podkreślał Przemysław Sznajdrowski, prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich „Otwarta Przestrzeń". - Jeśli chodzi o stowarzyszenie, mamy podobne cele i pomysły. Im więcej nas w tych stowarzyszeniach, tym lepiej nam się funkcjonuje. Jesteśmy otwarci na współpracę z każdym pozytywnie myślącym człowiekiem. Możemy się cyklicznie w tym biurze spotykać - organizować spotkania z ludźmi, burze mózgów. Oczekujemy od ludzi pomysłów, chcemy pomóc rozwiązywać im problemy. To biuro to ma być takie nasze stałe miejsce, punkt gdzie możemy to robić.



Biuro mieści się przy ul. 10 lutego 13 w Świeciu. Dla gości będzie otwarte w każdą środę od godz. 17.00 do 19.00.



Informacja od: Krzysztof Nowicki/portal Swiecie24.pl