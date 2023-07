„Inwestycja w rodziny inwestycją w przyszłość”. Piknik „Rodzina 800 plus” w Golubiu-Dobrzyniu

2023-07-29, 20:24 Agata Raczek/Redakcja

Piknik „Rodzina 800 plus” w Golubiu-Dobrzyniu/fot. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Facebook

Bus „800 plus” zawitał w sobotę (29 lipca) do Golubia-Dobrzynia. W ramach pikniku promującego podwyższenia świadczenia na najmłodszych czekał szereg atrakcji.

– Ten program to jest inwestycja w rodzinę, w przyszłość Polski – bo dzieci są przyszłością Polski – mówiła poseł PiS Joanna Borowiak. – Mogę powiedzieć, że po raz kolejny dotrzymaliśmy słowa i program „Rodzina 500 plus” od 1 stycznia przyszłego roku staje się programem „800 plus”.



– Wszystko to jest możliwe dzięki dobrej współpracy z naszymi parlamentarzystami i temu, że w swoich działaniach rząd zawsze jest wspierany przez parlament, zawsze legislacyjnie jesteśmy przygotowani do stawienia czoła różnego rodzaju problemom – podkreślił wicewojewoda Józef Ramlau. – To, co nas dzisiaj łączy – wracając do samego hasła „800 plus” – to jest to, że dotrzymujemy słowa.



Na pikniku na najmłodszych czekały m.in. gigantyczne bańki mydlane, dmuchańce, wata cukrowa czy malowanie twarzy.



Przypomnijmy: na początku lipca rząd przyjął ustawę, która zwiększa świadczenie „500 plus” o 300 złotych. „800 plus” zacznie obowiązywać 1 stycznia 2024 roku. Wypłata pierwszego wyższego świadczenia ma nastąpić do 29 lutego 2024 r., z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 roku.