Patostreamer zakłócił Mszę świętą w Toruniu. Jest zawiadomienie do prokuratury

Stowarzyszenie Fidei Defensor złożyło zawiadomienie do prokuratury w sprawie zachowania patrostreamera w toruńskim Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji. Mężczyzna miał zakłócić Mszę świętą, usiłować ukraść stułę z konfesjonału, znieważać pomników. Wszystko relacjonował w Internecie.

– Broniąc dzisiaj tutaj tego miejsca, bronimy wszystkich wierzących. Czy ktokolwiek ma prawo do tego, żeby obrażać chrześcijan? Nikt nie ma prawa do tego – mówił na konferencji prasowej przed sanktuarium poseł Suwerennej Polski Mariusz Kałużny.



– Jako Fundacja „Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu” i stowarzyszenie Fidei Defensor ze Szczecina, zajmujemy się na terenie całej Polski ściganiem przestępców, osób, które znieważają katolików, które znieważają Polskę – wyjaśniał Dariusz Matecki. – Tutaj mamy przykład skrajnie bezczelnej osoby – wchodził na teren kościoła, znieważał pomniki, kardynała Stefana Wyszyńskiego nazwał pedofilem, zakłócił Mszę świętą – wskazuje Dariusz Matecki.



– Złamano wiele artykułów z kodeksu karnego. To jest niezwykle ważne, aby akty chrystianofobiczne zgłaszać jak najszybciej, tych ludzi zatrzymać tu i teraz, aby to nie rozlało się jako moda wśród młodych ludzi, żeby ta patologia nie stała się normą – podkreślił Adam Surmacz.



Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury Okręgowej w Warszawie złożyło Stowarzyszenie Fidei Defensor.