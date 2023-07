Spędził w lodzie ponad trzy godziny! Mieszkaniec Inowrocławia pobił rekord Guinessa [zdjęcia]

2023-07-29, 16:11 Marcin Glapiak/Redakcja

Krzysztof Gajewski był zanurzony po szyję w lodzie 3 godz. i 11 minut/fot. nadesłane

Krzysztof Gajewski o 11 minut pobił w Inowrocławiu rekord świata w Full Body Contact with Ice, czyli w najdłuższym przebywaniu w lodzie. Rekordzista był zanurzony w lodzie aż po szyję przez 3 godziny 11 minut, a więc o 11 minut dłużej, niż wynosi dotychczasowy rekord.

– Jest to unikatowe przeżycie, bo z jednej strony człowiek przebywa w zimnym i wydawało mu się, że będzie mu zimno. Z drugiej strony okazuje się, że organizm do końca wytrzymywał, ale świadomość ulegała już pewnemu zaburzeniu – opisywał. – To są doznania, które często są zupełnie sprzeczne z tym, co sobie wyobrażamy.



Na miejscu był dotychczasowy rekordzista Walerian Romanowski. – Bardzo się cieszę, że ten rekord został pobity znowu przez Polaka. Został wydłużony o 11 minut, więc to już trzecia osoba na świecie, która przekroczyła trzy godziny. Gratuluję Krzysztofowi Gajewskiemu – mówił.



Jak podkreślił, przebywanie w lodzie nie jest łatwe... – To ładnie wygląda z zewnątrz, jak ta osoba, ale będąc w lodzie trzeba stoczyć pewną walkę z samym sobą, która nie jest prosta



Teraz pobity rekord zostanie oficjalnie zgłoszony do księgi rekordów Guinnessa.



Krzysztof Gajewski ma na swoim koncie inne rekordy. – Rekord Europy „The Longest Ice Swim” w 2019 roku, rekord świata w pływaniu 48-godzinnym 125 km w 2020 roku, rekord świata w najdłuższym pływaniu wewnątrz lodowca rok temu oraz rekord świata i Guinnessa w najdłuższym pływaniu ludowym 6000 metrów. Woda miała poniżej 5 stopni Celsjusza w tym roku – wymieniała Justyna Mochalska, organizatorka wydarzenia.