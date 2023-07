„PiS równa się drożyzna”. Nowa Generacja wystawiła „bazarek” na ulicy Mostowej

2023-07-29, 15:27 Monika Siwak/Redakcja

Stragan Nowej Generacji na ul. Mostowej w Bydgoszczy/fot. Monika Siwak

Grupa młodych ludzi z Nowej Generacji rozstawiła na ul. Mostowej stragan z produktami spożywczymi i porównaniem ich cen. – Pokazujemy, jaki jest rezultat rządów PiS-u – mówią.

– Ceny w 2015 roku były dużo niższe, niż te, które mamy dzisiaj. Przykład pierwszy – cukier, w 2015 roku prawie 2 złote, w 2023 – ponad 6,50. Papryka w 2015 – 8,50, w tym prawie 14 złotych – wylicza Mikołaj Gabinecki.



Jak na akcję reagują przechodnie? – Mieliśmy już wiele rozmów z mieszkańcami Bydgoszczy, część nam gratulowała, że „robimy dobrą robotę”, z częścią rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy z panią, która uznawała, że rzeczywistość jest troszkę inna niż to, co widzimy w sklepach, ale z takimi osobami trzeba rozmawiać, żeby im pokazywać, jak jest, żeby spróbowały otworzyć oczy, żeby zobaczyli, co rząd PiS-u zrobił przez te 8 lat, jak Polska wygląda – mówi. – Gdyby rządziła Platforma Obywatelska, rzeczywistość mogłaby być zupełnie inna.



Nowa Generacja to Stowarzyszenie młodych aktywistów, które powstało po Campusie Polska Przyszłości. Część członków Nowej Generacji (m.in. jej szef Dawid Kacprzyk) należy do Platformy Obywatelskiej. Członek Zarządu Nowej Generacji Mikołaj Gabinecki jest pełnomocnikiem prezydenta Bydgoszczy ds młodzieży i przewodniczącym komisji edukacji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.