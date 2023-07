Wystartował wyścig Princess Anna Vasa Tour. Impreza rangi mistrzowskiej w Golubiu-Dobrzyniu

2023-07-28, 20:32 Maciej Wilkowski/Redakcja

Od piątku czołowe kolarki mierzą się w ramach wyścigu Princess Anna Vasa Tour/fot: Maciej Wilkowski

Największa kolarska impreza dla kobiet w Polsce, jeden z najbardziej prestiżowych wyścigów na świecie Princess Anna Vasa Tour, czyli Międzynarodowy Wyścig Kolarski Kobiet Śladami Królewny Anny Wazówny rozpoczął się w Golubiu-Dobrzyniu. Kolarki rywalizować będą do niedzieli.

– Cieszę się, że po raz drugi ta impreza, największy wyścig kolarski kobiet w randze Międzynarodowej Unii Kolarskiej, jedyny w Polsce, będzie odbywał się tutaj, na Kujawach i Pomorzu w gościnnym Golubiu-Dobrzyniu i w gminach ościennych, oraz w powiecie golubsko-dobrzyńskim – powiedział dyrektor wyścigu, Jarosław Szczepanowski.



– To jest dla nas coś niesamowitego. Wyścig rangi UCI na naszych terenach, praktycznie w domu, gdzie możemy się wykazać, porównać się z tą światową czołówką. My tam dążymy, bo każda z nas ma też swoje ambicje. Cieszymy się i jesteśmy dumne z tego, że jesteśmy tutaj gospodyniami. Trzy etapy, szczególnie ten królewski dosyć karkołomny: 130 km, ponad 1000 metrów przewyższenia. Spodziewamy się dosyć dużych prędkości, trasa też nie należy do najłatwiejszych, jeśli chodzi o technikę. Kibice, czyli te krzyki i gwar, wtedy człowiek czuje, że żyje. Aż chce się płakać, kiedy się o tym mówi. To są takie ogromne emocje – podkreślała Natalia Krześlak z Toruńskiego Klubu Kolarskiego „Pacyfik”.



Piątkowy, pierwszy etap rozpoczął się o 16:00. Wyścig zakończy się niedzielną jazdą indywidualną na czas.