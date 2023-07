Nie tylko uczniowie są weryfikowani. Bydgoski ITD wziął pod lupę szkolne autokary

2023-07-28, 17:16 Sława Skibińska–Dmitruk/Redakcja

Inspekcja Transportu Drogowego ocenia stan techniczny autokarów w sezonie wakacyjnym/fot: gov.pl

Mocna czwórka – taką szkolną ocenę inspektorzy transportu drogowego wystawiają skontrolowanym w regionie autokarom. Od początku wakacji pod lupą są pojazdy wiozące dzieci na letni wypoczynek. Akcja nosi hasło „Bezpieczny autokar”.

– Od pierwszego dnia wakacji skontrowaliśmy 215 autokarów. To znaczna liczba w porównaniu do poprzednich lat. W tym roku 23 kontrole wykazały usterki lub uchybienia, które skutkowały zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego, ale tylko pięć pojazdów nie zostało dopuszczone dalszej jazdy. Posiadały usterki niebezpieczne, które zagrażały zarówno pasażerom, jak i innym uczestnikom ruchu drogowego. Pojazdy nie mogły dalej jechać bez dokonania naprawy lub odjeżdżały za pomocą specjalistycznego sprzętu, czyli holowników – mówił Krzysztof Nowak, rzecznik ITD w Bydgoszczy.



Więcej w relacji Sławy Skibińskiej-Dmitruk.



Kontrole potrwają do końca wakacji. We wrześniu ruszy akcja „Gimbus”.