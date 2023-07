Zebrali się po trzech latach przerwy. Kongres Świadków Jehowy w Toruniu

2023-07-28, 18:53 Michał Zaręba/Redakcja

Kongres Świadków Jehowy odbył się w Arenie Toruń/fot. Michał Zaręba

Świadkowie Jehowy spotkali się w Arenie Toruń. W regionalnym Kongresie uczestniczy kilka tysięcy wiernych. To pierwsze zgromadzenie po trzyletniej przerwie spowodowanej pandemią.

– Dla nas to jest potężne święto – podkreśliła jedna z uczestniczek. – Podczas tej przerwy jest tutaj jak w ulu, ale to pokazuje, jak możemy się cieszyć swoją obecnością, wspierać razem, wielbić naszego jedynego prawdziwego Boga Jehowe, właśnie na takich kongresach – dodał jeden z mężczyzn.



Świadkowie mają czas na śpiew, jak i na modlitwę. Główne części programu to są wykłady. – Tematem tego kongresu jest cierpliwość i chcemy uczyć się tej cechy. Ludzie często tracą ją, życie temu niestety nie sprzyja, żeby okazywać tę cechę, a my chcemy się uczyć tego, jak praktycznie ją przejawiać. Natomiast takim punktem, który zawsze nas wzrusza i dodaje nam też miłej, pozytywnej energii, jest właśnie chrzest i on odbywa się w sobotę. Wtedy nasi nowi współbracia przez pełne zanurzenie stają się naszymi pełnoprawnymi braćmi i siostrami – powiedział, Artur Kurek, rzecznik Świadków Jehowy na region kujawsko-pomorski.



Kongres potrwa do niedzieli. Do wspólnoty Świadkowie Jehowy należy w Polsce 120 tysięcy wiernych.