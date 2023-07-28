Поліцейські знайшли кілька тисяч літрів токсичних відходів у покинутому напівпричепі вантажівки / фото. матеріали поліції
Справа про ДТП та токсичні відходи, круїзи над Нотецю вже курсують, нові знахідки могил в Пні.
Поліція та служби охорони навколишнього середовища розслідують справу покинутого напівпричепа TIR біля Александрова Куявського. У напівпричепі було виявлено кілька тисяч літрів токсичних відходів, ймовірно, старих робочих рідин, що використовуються в автомобільній промисловості. Справа починається в Іновроцлаві. Про те, що містом їде вантажівка, з напівпричепа якої розливається мастила, правоохоронцям повідомили водії. Старі масла перетворили дорогу на гірку. Це призвело до трьох серйозних ДТП і чотирьох менш серйозних зіткнень. Слід, залишений на асфальті, привів поліцію до одного з помешкань біля Александрова Куявського. Тут був покинутий хімічний трейлер. Поліцейські встановили особу водія. Слідство стосується скоєння трьох ДТП та незаконного перевезення токсичних відходів.
Новий туристичний об’єкт у регіоні припаде до смаку любителям водного туризму. Ви вже можете забронювати круїз над Нотецю на ділянці від Крушвиці до Іновроцлава. Під час подорожі ми побачимо чарівні куточки дикої природи. Квитки на круїз вже можна забронювати в Пункті туристично-культурної інформації в Іновроцлаві або в PTTK. Вартість круїзу 130 злотих.
Нові знахідки археологів, які проводять розкопки в селі Пєнь біля Бидгощі. Минулого року вчені з Університету Миколи Коперника в Торуні виявили унікальну могилу жінки з серпом і колодкою, пізніше названу «Вампірка з Пня». Однак останніми днями археологи знайшли останки кількарічної дитини, похованої з замком, обличчям до землі. Це ще один випадок т. зв поховання проти вампірів. Вчені намагаються визначити природу кладовища в Пні. Ймовірно, це був некрополь, призначений для людей, яких боялися за життя і після смерті, а також для бідних.
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