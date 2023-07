Nauczyciel oskarżony o obcowanie płciowe z nieletnią uczennicą. Przyznał się do winy

Rada Miasta Torunia będzie apelować do rządu i spółki CPK o włączenie miasta do projektu Kolei Dużych Prędkości. Toruń zamierza też walczyć o tytuł… Czytaj dalej »

– Prokurator przedstawił Karolowi D. zarzut popełnienia przestępstwa z artykułu 200, paragraf 1 Kodeksu Karnego, które miało polegać na obcowaniu płciowym z małoletnią poniżej 15 roku życia – mówi Marcin Przytarski, szef Prokuratury Rejonowej w Tucholi. – Podejrzany został przesłuchany, złożył wyjaśnienia i decyzją Sądu Rejonowego w Tucholi – na wniosek prokuratury – został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. Przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa, które jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 2 do 12 lat. Dyrekcja szkoły podstawowej w wydanym oświadczeniu stwierdza, że jest w stałym kontakcie z prokuraturą, policją, kuratorium oraz organem prowadzącym. „Nasza ścisła współpraca z instytucjami administracji publicznej oraz Radą Rodziców ma na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do poniesienia wszelkich konsekwencji prawnych osoby odpowiedzialnej za zaistniałą sytuację” – napisano w oświadczeniu.

