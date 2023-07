Działacze Lewicy: Kto będzie nas leczył, jeśli szkoła nie przygotowuje do studiów?

2023-07-27, 21:00 Jolanta Fischer/Redakcja

Konferencja działaczy Lewicy w Bydgoszczy/fot. Jolanta Fischer

Więcej godzin fizyki i chemii, podwyżki dla nauczycieli i administracji szkolnej, a także likwidacja lekcji religii - to pomysły Lewicy na unowocześnienie edukacji.

Zdaniem Alicji Wojtyny-Jodko z partii Razem to właśnie przedmioty ścisłe najskuteczniej uczą krytycznego myślenia i logiki, dlatego powinno być ich więcej. - Tymczasem wprowadzane przez rząd zmiany idą w przeciwną stronę – mówiła. - Dla szkoły podstawowej w klasie piątej i szóstej nie ma ani fizyki, ani chemii. Dzieci mają dwa lata przerwy, a szkoła branżowa pierwszego stopnia może nie mieć żadnego z tych przedmiotów, bo to zależy od decyzji dyrektora - tłumaczyła. - Tylko 702 absolwentów wybrało fizykę na egzaminie maturalnym w całym w województwie kujawsko-pomorskim. Tylko tyle osób ma formalne przygotowanie na poziomie technika do studiów inżynierskich i studiów medycznych. Kto będzie nas leczył, jeżeli szkoła nie przygotowuje do takich studiów? - pytała.



Na razie nie udało się jeszcze ustalić, ile dokładnie dodatkowych godzin fizyki i chemii partia chciałaby wprowadzić do szkół. Ta decyzja ma zostać podjęta po dyskusji z uczniami, rodzicami i nauczycielami.



Działacze Lewicy chcieliby także zwiększenia nakładów na edukację do 6 proc. PKB i otwarcia na nowoczesność.