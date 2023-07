Koleje Dużych Prędkości i Europejska Stolica Kultury. O to będzie walczył Toruń

2023-07-27, 18:15 Michał Zaręba/Redakcja

Sesja Rady Miasta Torunia/fot. Prezydent Torunia Michał Zaleski, Facebook

Rada Miasta Torunia będzie apelować do rządu i spółki CPK o włączenie miasta do projektu Kolei Dużych Prędkości. Toruń zamierza też walczyć o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.

W głosowaniu o włączenie Torunia do projektu Kolei Dużych Prędkości wstrzymali się radni Prawa i Sprawiedliwości. – Trudno nam sobie wyobrazić, że w tak istotnej cywilizacyjnie, a także gospodarczo inwestycji Toruń byłby pominięty – dziwił się Marcin Czyżniewski, przewodniczący Rady Miasta.

– Moim zdaniem ten apel jest bezprzedmiotowy – tłumaczył radny PiS Michał Jakubaszek. – Mamy przecież odpowiedź przedstawicieli Centralnego Portu Komunikacyjnego, którzy mówią wprost, że linia nr 18 pomiędzy Włocławkiem, Toruniem a Bydgoszczą będzie zmodernizowana.



Podczas czwartkowej sesji toruńscy radni dali też zielone światło dla zgłoszenia Torunia do walki o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 roku. - Chciałbym, żebyśmy używali tego jako narzędzia, nie celu samego w sobie i starali się rozwijać kulturę, na przykład poprzez aspirowanie do tego tytułu – mówił radny Koalicji Obywatelskiej Bartłomiej Jóźwiak.

- Sam fakt ilości imprez różnorakich, które odbywają się w Toruniu - nie tylko ogólnopolskich, ale o zasięgu światowym aż do imprez najniższego szczebla - wyzwala energię kulturalną, więc na pewno w Toruniu czujemy się mocni – mówił przewodniczący klubu PiS Wojciech Klabun. Walkę o tytuł ESK zapowiedziała też Bydgoszcz.



Z innych tematów podczas sesji prezydent Michał Zaleski zapowiedział budowę szkoły na Jarze. Kolejna sesja RM w Toruniu odbędzie się po wakacjach.



APEL RADY MIASTA TORUNIA W SPRAWIE KOLEI DUŻYCH PRĘDKOŚCI