Policjant wybił szybę w samochodzie, aby uwolnić dziecko. Matka zatrzasnęła kluczyki

- Wojsko Polskie ma teraz możliwość dokonania ostrzału na dalekich dystansach, to ważne do odstraszania agresora - powiedział szef MON Mariusz Błaszczak… Czytaj dalej »

Rada Miasta Torunia będzie apelować do rządu i spółki CPK o włączenie miasta do projektu Kolei Dużych Prędkości. Toruń zamierza też walczyć o tytuł… Czytaj dalej »

Do incydentu doszło w środę przed południem. - Około godziny 10.45 dzielnicowy st. asp. Wiesław Ragin, patrolując podległy rejon, na ulicy Budowlanych zauważył roztrzęsioną kobietę, bezskutecznie próbującą dostać się do pojazdu, w którym znajdował się jej 3-letni synek zapięty w fotelik bezpieczeństwa – relacjonuje asp. Łukasz Kowalczyk z Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu. - 29-letnia matka oświadczyła, że przez przypadek zatrzasnęła kluczyki w samochodzie. Niestety auto stało w nasłonecznionym miejscu, a temperatura wewnątrz cały czas rosła. Funkcjonariusz, z uwagi na zagrożenie życia, natychmiast podjął decyzję o wybiciu szyby i uwolnieniu dziecka. Maluch nie odniósł żadnych obrażeń. - Przypominamy! Zamknięty szczelnie samochód może być śmiertelną pułapką. Nawet kilka minut spędzonych w środku, bez dostępu do chłodnego powietrza, może spowodować realne zagrożenie dla życia lub zdrowia – ostrzega policjant. - Jeśli widzimy niebezpieczną sytuację możemy zareagować – wybicie szyby w uzasadnionych przypadkach nie będzie karane.

