Rozbudowa szpitala Biziela opóźniona. I droższa co najmniej o 25 milionów złotych

2023-07-27, 14:31 Michał Zaręba/Agata Raczek

Rozbudowa szpitala Biziela pierwotnie miała zostać sfinalizowana do końca 2023 roku/fot. Grupa Alstal (www.alstal.eu, archiwum)

– O około osiem miesięcy przedłuży się rozbudowa Szpitala Uniwersyteckiego im. Biziela w Bydgoszczy – poinformował dr hab. Marcin Czyżniewski, rzecznik UMK. Czym spowodowane są opóźnienia?

– To opóźnienie wynika i z nowego zakresu prac, z pewnych prac, które się tam pojawiły, no i oczywiście z opóźnień wynikających i ze wzrostu cen, z problemu z dostępami do niektórych materiałów. Pamiętacie państwo, że zmienialiśmy nieco harmonogram – to pozwoliło na to, żeby prac nie przerywać, natomiast, niestety, będziemy musieli ten termin przedłużyć – wyjaśniał rzecznik.



Dodał, że wzrosły koszty inwestycji. – Musieliśmy aneksować umowę o 25 mln złotych. Wiemy, że wykonawca będzie chciał jeszcze z nami rozmawiać o kolejnej rewaloryzacji tej umowy, więc w tej chwili trudno mówić o tym, w jakiej kwocie zamknie się ostatecznie koszt tej budowy – mówił.



Nowa część szpitala ma być gotowa (przed wyposażeniem) w sierpniu przyszłego roku.



Przypomnijmy: prace rozpoczęły się w kwietniu 2021 roku. Inwestycja zakłada budowę nowego budynku szpitala z lądowiskiem dla śmigłowców LPR, a także przebudowę, modernizację i adaptację części istniejącego budynku, w tym w celu połączenia z częścią dobudowaną. W obiekcie ma mieścić się 11 sal operacyjnych (w tym dwie hybrydowe). Po wybudowaniu nowego budynku (140 łóżek) i modernizacji obecnej struktury klinik i oddziałów (547 łóżek) dostępnych dla pacjentów będzie 687 łóżek.



Pierwotnie inwestycja miała zostać sfinalizowana pod koniec 2023 roku.