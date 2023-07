Z ciężarówki ciekło, doszło do kolizji i wypadków. Kierowca usłyszał zarzuty [zdjęcia]

2023-07-27, 13:41 Redakcja

– Kierowca samochodu ciężarowego Scania odpowie za stworzenie zagrożenia na drodze, czego skutkiem były trzy wypadki i trzy kolizje drogowe – informuje policja. Z ciężarówki ciekła ciecz, z tego powodu na drodze powstała tłusta plama. 43-latkowi grozi więzienie i wysokie mandaty.

We wtorek (25 lipca) po południu inowrocławski dyżurny otrzymał informację, że drogą od Złotnik Kujawskich w kierunku Gniewkowa jedzie przeciekający pojazd ciężarowy. Śliska plama ciągnęła się przez długi odcinek trasy.



– Policjanci podczas dojazdu na miejsce, tam, gdzie był widoczny wyciek, ujawnili kolizję drogową z udziałem pojazdów marek Audi i BMW. Ich kierowcy wpadli w poślizg – relacjonuje asp. sztab. Izabella Drobniecka, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu.



– Do policjantów dotarł też mężczyzna, który podał, że jego znajomy również wpadł w poślizg. Jemu właśnie udało się zatrzymać ciężarówkę i poinformować kierowcę, że coś z samochodu cieknie. Ten jednak miał to zbagatelizować i pojechał dalej – dodaje policjantka. – Do jeszcze dwóch kolejnych kolizji doszło na terenie gminy Złotniki Kujawskie i Rojewo. Tam w poślizg wpadł pojazd marki Opel i motocykl Yamaha – wskazuje.



Z powodu śliskiej nawierzchni ucierpiały też trzy rowerzystki – przewróciły się, doszło do złamań. – Policjanci poszukiwali kierowcy ciężarówki zmierzając po śladach wycieku, który doprowadził ich na teren powiatu aleksandrowskiego. Tam „patrolówka” z Inowrocławia ujawniła porzuconą naczepę, a w środku pojemniki typu mauzer i kierowcę pojazdu. Zostało również ustalone miejsce parkowania ciągnika marki Scania, którym jechał mężczyzna – informuje asp. sztab. Drobniecka.



Mężczyznę zatrzymali policjanci z Aleksandrowa Kujawskiego, którzy włączyli się w działania. – Usłyszał zarzut spowodowania trzech wypadków drogowych, za co grożą mu trzy lata więzienia. Został też rozliczony za kolizje, za które otrzymał mandaty karne na łączną kwotę 3 120 złotych i 30 punktów karnych. Została także sporządzona dokumentacja do funduszu gwarancyjnego w związku z brakiem ubezpieczenia OC – przekazuje policjantka.



Decyzją prokuratora 43-latek został objęty policyjnym dozorem.