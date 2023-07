Wyniki badań śniętych ryb z Odry za dwa, trzy dni. Nie było ich masowego ginięcia

2023-07-27, 11:26 Polska Agencja Prasowa/Redakcja

Padłe ryby z Odry/fot. Jerzy Muszyński, PAP

– Od razu po zaobserwowaniu padłych ryb w Odrze poinformowaliśmy o sprawie stronę czeską. Monitorujemy Odrę na bieżąco, na każdym odcinku – mówi rzecznik rządu Piotr Müller. Rzeczniczka Dorzecza Odry, państwowego przedsiębiorstwa odpowiadającego za gospodarkę wodną, Szarka Vlczkova powiedziała, że sytuacja na rzece się uspokaja. – Miejmy nadzieję, że przepływ wody jest wystarczający – stwierdziła.

W czwartek (27 lipca) wojewoda śląski Jarosław Wieczorek poinformował, że od środy od godzin przedpołudniowych do czwartku do godz. 8 rano z Odry wyłowiono i zebrano ponad 1100 kilogramów padłej ryby. O ginięciu ryb w czeskim toku Odry poinformowała w środę polska minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Czeskie władze rozpoczęły pobieranie próbek, a strażacy ustawili specjalną zaporę, na której zatrzymują się śnięte ryby.



Müller pytany w czwartek o polskie działania w tej sprawie zaznaczył, że w środę od razu po wykryciu problemu poinformowano stronę czeską. – Siłą rzeczy jesteśmy też włączeni w ten proces, bo rzeka dociera do nas. Natomiast my na bieżąco na każdym odcinku monitorujemy Odrę, również inne rzeki w Polsce staramy się na bieżąco monitorować, aby takie sytuacje się nie zdarzały – powiedział.



Rzecznik rządu ocenił, że sytuacja ta pokazuje, że tego typu wyzwania „pojawiają się nie tylko w Polsce”. - Pamiętajmy o tym, że jakiś czas temu opozycja, Platforma Obywatelska praktycznie obwiniała nasz rząd o to, że są tego typu katastrofy ekologiczne – dodał.



Nie było masowego ginięcia ryb

Według rzeczniczki Dorzecza Odry śnięte ryby pojawiły się na odcinku około czterech kilometrów. – Zainstalowano barierę zatrzymującą i pozwalającą na wyławianie martwych ryb. Szacuje się, że jest ich około 2 proc. całkowitej populacji ryb w Odrze. Nie było więc ich masowego ginięcia. To były setki ryb, które zostały usunięte – powiedziała.



Stwierdziła, że pracownicy Dorzecza Odry oraz rybacy nadal zbierają śnięte ryby, ale sytuacja się uspokaja. Martwe ryby są wyłapywane dzięki zaporze, ustawionej przez strażaków na wysokości miejscowości Stary Bogumił, leżącej po czeskiej stronie Odry.

Przekazała, że pobrano dość dużą liczbę próbek, które zostaną ocenione w laboratorium należącym do Dorzecza Odry, a wyniki powinny być znane za dwa, trzy dni. – Może na niektóre trzeba będzie poczekać tydzień – zaznaczyła.



Powodem śnięcia mógł być brak tlenu

Powiedziała, że badane są próbki wody i martwych ryb. Jej zdaniem jest prawdopodobne, że ryby wyginęły przez brak tlenu. – Trzeba przyznać, że istnieje taka możliwość. Ale nie zostało to jeszcze potwierdzone, więc nie chcemy spekulować. Tak to wygląda – oznajmiła.



Zwróciła uwagę, że wśród śniętych ryb jest większa ilość ryb drapieżnych, co – jej zdaniem – może sugerować, że rzeczywiście chodzi o brak tlenu. Pytana o inne badania, np. w kierunku wystąpienia złotych alg, stwierdziła, że nie ma na ten temat informacji. – Wnioski zostaną wyciągnięte dopiero po ocenie próbek – podkreśliła.



Sytuację poprawiły deszcze

– Miejmy nadzieję, że teraz ilość wody, która przepływa przez rzekę jest wystarczająca, aby przywrócić sytuację na właściwe tory. Deszcze, które teraz spadły, oczywiście zwiększyły przepływy – powiedziała i dodała, że pomogło spuszczenie wody ze zbiorników Szance i Moravka. – Obecnie przepływ w Odrze wynosi około 20 metrów sześciennych na sekundę, czyli 20 tys. litrów wody na sekundę, co jest wystarczające – powiedziała rzeczniczka Dorzecza Odry.