Jakub Dziadosz: Konfederacja jest alternatywą dla PiS-u i Platformy Obywatelskiej [Rozmowa dnia]

– Trzeba skończyć z duopolem PiS-u i Platformy – rządzili już 18 lat, to wystarczy – mówił w studiu Polskiego Radia PiK Jakub Dziadosz, szef sztabu wyborczego Konfederacji w Toruniu. Gość czwartkowej „Rozmowy dnia” uważa, że nie ma możliwości jakiejkolwiek koalicji po wyborach. Odrzucił również sugestię o możliwości poparcia przez Konfederację rządu technicznego z Platformą Obywatelską.

Michał Jędryka: Pan będzie „czwórką” na toruńskiej liście Konfederacji. Liderem tej listy będzie Przemysław Wipler – to polityk doświadczony, bardzo barwny, o bardzo dużym doświadczeniu politycznym, ale też o bardzo różnych aliansach, które zawierał z rozmaitymi partiami, bo był i z PiS-em, i z Gowinem. Myśli Pan, że taka postać jest w stanie przekonać wyborców?

Jakub Dziadosz: Przemysław Wipler przede wszystkim jest związany ze środowiskiem wolnościowym. Już w 1999 roku zakładał Stowarzyszenie „Koliber”. Od wielu lat współpracował w partiach z Januszem Korwin-Mikkem, więc myślę, że ta postać zdecydowanie jest w stanie przekonać wyborców. Myślę, że jest to człowiek, który swoim doświadczeniem, zaangażowaniem, bojowością jest w stanie dotrzeć do kolejnej grupy, do grupy, która jest otwarta na nasz przekaz, do której jeszcze nie zdążyliśmy dotrzeć, więc myślę, że to jest świetne wzmocnienie. Jestem przekonany, że Przemysław Wipler osiągnie wspaniały wynik.





Przemysław Wipler to człowiek wolnościowego skrzydła Konfederacji, tak chyba głównie wygląda toruńska lista. Macie tam kogoś z Ruchu Narodowego?

Oczywiście, na drugim miejscu na naszej liście jest Paweł Rudnicki, jest to członek RN, przedstawiciel tego środowiska, a na trójce mamy przedstawiciela Konfederacji Korony Polskiej.





Jeśli chodzi o pozycję Konfederacji w sondażach, całej tej politycznej układance przed wyborami, to często w różnych mediach pojawiają się spekulacje. Na przykład dwa dni temu rozmawiałem z posłem Robertem Kwiatkowskim z Lewicy, który, jak się mówi, ma startować z Platformy Obywatelskiej. On przedstawił taką koncepcję, że może na przykład Konfederacja zgodzi się z Platformą Obywatelską tworzyć jakiś rząd techniczny, który odsunie Prawo i Sprawiedliwość od władzy. Widzi Pan taką możliwość?

Absolutnie nie. Pan Kwiatkowski jest osobą, której, myślę, że nie warto nawet brać poważnie pod uwagę, tym bardziej, że nie zna naszego środowiska, nie zna nas, przedstawia jakieś swoje „widzimisię”.



My idziemy do wyborów nie po to, żeby usiąść z nimi do stolika, tylko po to, żeby ten stolik przewrócić. Trzeba skończyć z duopolem PiS-u i Platformy – rządzili już 18 lat, to wystarczy, teraz czas na nowe pokolenie, na trzecią siłę, na Konfederację. Jesteśmy alternatywą dla tych dwóch partii, partii, które wzajemnie się przekrzykują na nowe podatki, na nowe rozdawnictwo, na jeszcze większą regulację gospodarki. My jesteśmy partią wolnościową, wolnorynkową, i naszym hasłem głównym są niskie i proste podatki, i to chcemy zrealizować (...).

