Wymiana spostrzeżeń na konferencji prasowej we Włocławku. Kto odpowiada za inflację?

2023-07-26, 22:05 Marek Ledwosiński/Redakcja

Podczas konferencji prasowej „Nowej Generacji" doszło do zagorzałej dyskusji/fot: Marek Ledwosiński

We Włocławku konferencja prasowa stowarzyszenia „Nowa Generacja” została zakłócona przez pracowników biura poselskiego Prawa i Sprawiedliwości.

Nowa Generacja to najprościej mówiąc młodzieżówka Platformy Obywatelskiej. Jej włocławski lider, Jakub Lewandowski zorganizował konferencję prasową, obarczył winą Prawo i Sprawiedliwość za inflację i drożyznę.



– Jestem ciekawy, czy posłowie głosujący za tymi wszystkimi podwyżkami chodzą i robią te zakupy, bo ktoś, kto zarabia 15 tysięcy złotych jako poseł i dostaje drugie tyle na biuro poselskie, to czy jego to interesuje, czy kładzie 20, czy dwa papierki. To jest dla niego nie do zauważenia – mówił Jakub Lewandowski.



Wydarzenie nie budziło zainteresowania przechodniów, ale nagle zrobiło się tłoczno. Na miejscu pojawili się pracownicy biura poselskiego posłanki PiS Joanny Borowiak i przedstawili swój punkt widzenia.



– Jak wzrosła wypłata? Ile można było kupić bochenków chleba w 2015 roku, a ile teraz? – dopytywał jeden z mężczyzn. – We wszystkich uderzyła inflacja, nie tylko u nas w Polsce, ale na całym świecie. Pan cały czas kłamie – dodała kobieta. Po kilkunastu minutach zgromadzenie rozeszło się bez porozumienia.