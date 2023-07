Policjanci w trakcie wypoczynku za granicą uratowali topiące się dziecko

2023-07-26, 20:11 Redakcja

Policjanci nawet podczas zagranicznych wakacji stanęli na wysokości zadania/fot. ilustracyjna, Pixabay

Bydgoska policjantka komisarz Mariola Zdunek wraz z mężem, emerytowanym policjantem byłym Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy Jarosławem Zdunkiem, podczas wakacji w Turcji, uratowali dziecko, które topiło się w hotelowym basenie.

Kilka dni temu do bydgoskich policjantów wpłynęła informacja o tym, że polscy turyści przebywający na wakacjach w Turcji uratowali życie małemu chłopcu, obywatelowi tego kraju, który w nieznanych okolicznościach topił się w hotelowym basenie.



Z dalszej relacji wynikało, że komisarz Mariola Zdunek podczas kąpieli w basenie, razem ze swoim kilkuletnim synem, zauważyła dryfującego głową w dół chłopca, który miał założoną maskę na twarzy. Natychmiast podpłynęła do niego i popukała go w plecy, jednak chłopiec nie zareagował.



Obróciła go, wzięła na ręce i zobaczyła, że nie daje oznak życia. Zaczęła wołać o pomoc. Słysząc to, do wody wskoczył jej mąż, który następnie wraz z ratownikiem rozpoczęli resuscytację. U chłopca po kilku minutach wróciło tętno oraz oddech.



Państwo Zdunek, wraz z ratownikiem, kontrolowali stan dziecka, aż do momentu przybycia na miejsce załogi pogotowia oraz miejscowej policji. Następnie chłopiec został przewieziony do miejscowego szpitala. Jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.