„Nie będziemy nikogo oskarżać o to, że jest wrogiem”. Rafał Trzaskowski przyjechał do Torunia

2023-07-26, 18:31 Michał Zaręba/Redakcja

Rafał Trzaskowski zachęcał w Toruniu do wzięcia udziału w akcji pilnowania wyborów parlamentarnych/fot: Michał Zaręba Rafał Trzaskowski zachęcał w Toruniu do wzięcia udziału w akcji pilnowania wyborów parlamentarnych/fot: Michał Zaręba

Przypilnujmy wyborów, tak zwrócił się do zebranych na Rynku Staromiejskim w Toruniu Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. – Nie ma zgody na język, który dzieli – mówił wiceszef PO.

– Nie będziemy nikogo nigdzie wysyłać. Nie będziemy nikogo oskarżać o to, że jest wrogiem. To są najtwardsze słowa, jakie mogą paść w debacie politycznej, to jest po prostu obelga, na które nie powinno być miejsca w naszej debacie politycznej. Jeszcze raz dziękuję wam bardzo za tę obecność. Dziękuję, że pokazujecie odwagę, siłę, zaangażowanie w proces demokratyczny. Jestem głęboko przekonany o tym, że jeżeli przypilnujemy wyborów, jeżeli one będą w pełni demokratyczne i w pełni wolne, to opozycja wygra te wybory – powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.



Na scenie z Rafałem Trzaskowskim przemawiał też Sławomir Nitras i marszałek województwa Piotr Całbecki. Prezydent Warszawy jeszcze w środę odwiedzi jeszcze Grudziądz i Świecie, gdzie również zaplanowano spotkania z mieszkańcami.