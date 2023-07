Wypadek na DK nr 91 pod Ciechocinkiem. Trzy osoby zostały ranne. Policja wytyczyła objazdy

2023-07-26, 16:20 Marek Ledwosiński/Redakcja

Trzy osoby zostały ranne w wypadku dwóch aut osobowych pod Ciechocinkiem/Fot. zdjęcie ilustracyjne

Groźny wypadek na Drodze Krajowej numer 91 pod Ciechocinkiem. Osobowy Volkswagen Passat, z jeszcze nieustalonych przyczyn uderzył w tył Skody. Trzy osoby są ranne, w tym jedna ciężko. Konieczna była reanimacja na miejscu wypadku.

Droga Krajowa nr 91 jest zablokowana. Policja wytyczyła objazdy. Jadący z Torunia mogą ominąć wypadek zjeżdżając do Odolionu. Natomiast jadący od strony Włocławka muszą przejechać do Torunia przez Ciechocinek, albo powinni skorzystać z autostrady A1. Wjazd na autostradę jest czynny. Do wypadku doszło około 500 metrów za zjazdem autostradowym.



Na miejscu jest policja i straż pożarna. Przyczyny wypadku ustalą biegli. Utrudnienia potrwają do około godziny 19:00.