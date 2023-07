Zmiana na „jedynce” Konfederacji w Toruniu. Ugrupowanie stawia na ochronę gotówki

2023-07-26, 17:05 Michał Zaręba/Redakcja

Sławomir Mentzen przedstawił w Toruniu liderów listy Konfederacji w okręgu toruńsko-włocławskim. Jak już informowaliśmy, „jedynką” będzie Przemysław Wipler, który niespodziewanie zastąpił Tomasza Mentzena, do czego odniósł się współprzewodniczący Konfederacji.

– Parę miesięcy temu organizowaliśmy w Toruniu prawybory, które wygrał mój brat Tomasz Mentzen. Niestety jakiś czas temu musiał podjąć decyzję o rezygnacji ze startu. To jest podyktowane przyczynami osobistymi, zupełnie niezwiązanymi ze sprawami medialnymi. Kiedy startował w prawyborach w styczniu, wiedział, że ma postawione zarzuty za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, które przypominam, są całkowicie sztuczne. Gdy 10 lat temu prokuratura postawiła mu te zarzuty, do tej pory nie była w stanie skierować do sądu aktu oskarżenia – powiedział Sławomir Mentzen.



– Będę walczył o to, by ten region miał reprezentanta, który będzie walczył o niskie i proste podatki, mniej biurokracji, szybszy rozwój gospodarczy – powiedział Przemysław Wipler, nowa „jedynka” Konfederacji w Toruniu.



Paweł Rudnicki i Dariusz Kubicki, czyli kolejno druga i trzecia osoba na liście, mówili o Konstytucji Wolności, czyli programie wyborczym. Jednym z postulatów ma być konstytucyjna ochrona gotówki.



Konfederacja zaprezentowała już swoich kandydatów do Sejmy z okręgu bydgoskiego. Na pierwszym miejscu ponownie znalazł się Marcin Sypniewski.