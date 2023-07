Za kierownicę wsiadła po pijanemu i bez prawa jazdy. Rozbiła auto na barierach

- Do Polski wcześniej przyjeżdżały odpady z całego świata. Salwador, Ghana, Wenezuela, oczywiście Niemcy. My to zatrzymaliśmy - mówił w „Rozmowie dnia”… Czytaj dalej »

Do 10 lat więzienia grozi 47-latkowi z Brodnicy, który włamał się go garażu, a następnie, by wywieźć łupy, próbował ukraść i samochód. Gdy nie udało… Czytaj dalej »

W nocy z wtorku na środę policja otrzymała zgłoszenie o pojedzie, który uderzył w bariery na ulicy Klemensa Janickiego w Żninie. - Policjanci ustalili, że volkswagenem kierowała 18-letnina żninianka, która nie posiada prawa jazdy, a badanie alkomatem wykazało ponad promil alkoholu w organizmie. Dodatkowo zabezpieczono od niej krew do badań laboratoryjnych - przekazuje mł. asp. Katarzyna Leszczyńska-Krawczyk p.o. oficera prasowego Komendanta Powiatowego Policji w Żninie. 18-latce nic się nie stało. - Jak się później okazało, wykorzystała nieuwagę domowników i zabrała klucze od pojazdu. Nie zważając na swój stan, postanowiła wyjechać na drogę - informuje policjantka. Mieszkance Żnina przedstawiono zarzut kierowania w stanie nietrzeźwości i kradzieży pojazdu, za co grozi jej do 10 lat pozbawienia wolności. 18-latka odpowie również za jazdę bez uprawnień.

